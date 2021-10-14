МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ, Максим Рубченко. "Северный поток-2" будет готов к запуску в ближайшие дни, но администрация президента США Джо Байдена не собирается вводить против него санкции. Что могут предпринять противники газопровода в сложившейся ситуации, разбирался "Прайм". Фьючерсы на газ в Европе дорожают на 3%

САНКЦИЙ НЕ БУДЕТ

Газопровод "Северный поток-2" будет готов к запуску в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в четверг на форуме "Российская энергетическая неделя". "Северный поток-2" достроен, сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа, — сообщил он. — Компания Nord Stream, которая занимается строительством этого трубопровода, совместно с европейскими партнерами, необходимую работу провела, в том числе по сертификации этого газопровода".

Таким образом, у противников "Северного потока-2" остается все меньше шансов похоронить проект. Тем более, что их ряды слабеют. США не будут вводить санкции против нового газопровода, пока президентом остается Джо Байден, сообщила в среду влиятельная американская газета Politico. Издание утверждает, что заставить Белый дом изменить эту позицию сейчас пытается только один человек — Тед Круз, сенатор от штата Техас.

По словам его представителя, Круз "намерен использовать любые рычаги, которые у него есть в качестве сенатора, чтобы заставить президента Байдена ввести обязательные санкции в отношении "Северного потока-2". Главный из этих рычагов — возможность мешать назначению новых чиновников в Госдепартамент и Минфин США. И Тед Круз пользуется им на всю катушку, превращая утверждение каждого кандидата из быстрой стандартной процедуры в многочасовые обсуждения. В результате, по подсчетам New York Times, из-за строптивого сенатора уже задержалось утверждение десятков кандидатов Госдепартамента, в том числе 59 потенциальных послов. СМИ: Вашингтон при Байдене не введет санкции против "Северного потока 2"

Представитель Министерства финансов Джон Риццо заявил Reuters, что из-за саботажа Теда Круза сенат не может утвердить чиновников на посты, которые "критически важны для достижения целей национальной безопасности по борьбе с терроризмом". Как пишет Politico, высшие лица Минфина США, а также советник по национальной безопасности Байдена Джейк Салливан пытались повлиять на Круза, но безуспешно. Техасский сенатор заявляет, что изменит свое поведение только если администрация Байдена наложит новые санкции на газопровод "Северный поток-2".

ЛОББИСТСКАЯ СИЛА

Тед Круз утверждает, что введение санкций требуется в соответствии с законодательством США, но все в Вашингтоне прекрасно знают, что Круз — главный лоббист интересов техасских газопромышленников и борется с "Северным потоком-2" только для того, чтобы обеспечить своим спонсорам долгосрочные позиции на европейском газовом рынке.

Кстати, в конце сентября Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2", включенный в оборонный бюджет США на следующий год. Автором документа стал коллега и приятель Теда Круза, конгрессмен Майкл Маккол, тоже от Техаса. Новак назвал одну из основных причин энергетического кризиса

"Однако, несмотря на возникшие трудности, Белый дом не намерен вводить новые санкции против трубопровода", — заявили источники Politico. Администрация Джо Байдена считает, что от новых санкций против "Северного потока — 2" могут пострадать европейские компании. А это еще больше осложнит отношения США с европейскими союзниками, поддержка которых нужна Соединенным Штатам для противостояния Китаю.

"Если США решатся ввести новые жесткие санкции в отношении "Северного потока 2", то это нанесет удар по договоренностям с европейцами, вынудив последних нанести ответный удар, — объясняет заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — И тогда вся миссия администрации Джо Байдена по восстановлению отношений с Евросоюзом пойдет прахом".

О том же говорят зарубежные аналитики. "Санкции против "Северного потока — 2" нанесут ущерб самим Соединенным Штатам, — заявил на страницах еженедельника Defense News директор программы российских исследований в вашингтонском Фонде Карнеги Юджин Румер. — Они не причинят большого вреда ключевым американским союзникам в Европе, но наверняка будут восприняты ими как оскорбление".

Европейским инициаторам санкций против "Северного потока-2" тоже похвастаться нечем. На прошедшем в начале этой недели саммите "ЕС — Украина" украинский президент Владимир Зеленский обсуждал санкционный вопрос с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Но в результате был вынужден заявить, что "это дискуссия не на один час и не на один день".

ВРЕМЯ СЕРТИФИКАТОРОВ

Теперь главные надежды противников "Северного потока-2" связаны со срывом или длительной задержкой сертификации нового газопровода. Чтобы начать прокачку, компании Nord Stream 2 AG необходимо получить сертификат независимого транспортного оператора, без которого компания за транспортировку газа будет подвергаться крупным штрафам. Венгрия объяснила отказ от транзита газа через Украину

Федеральное сетевое агентство Германии должно вынести решение о сертификации Nord Stream 2 AG до 8 января 2022 года. Но в сентябре польская государственная нефтегазовая компания PGNiG добилась права участвовать в процедуре сертификации российского газопровода. Поляки потребовали участия в сертификации в качестве независимых газотранспортных операторов, но при этом открыто заявляют, что будут всеми силами препятствовать положительному решению германского регулятора.

"Мы будем последовательно доказывать, что компания Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода, в частности тем, что касаются безопасности поставок и корпоративной структуры компании, — заявил президент PGNiG Павел Маевский. — В процессе сертификации мы также будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока-2" не смог избежать выполнения требований о разделении бизнеса, об обеспечении доступа к газопроводу третьих сторон и о прозрачности тарифов, которые будут учитывать стоимость всего трубопровода". «Путин обещал»: украинцы надеются, что Россия не даст им замерзнуть

Маевский уверен, что есть хорошие шансы оспорить сертификацию трубопровода в европейских судах, поскольку в августе Высший земельный суд Дюссельдорфа уже выступил против "Северного потока-2", отказавшись освободить его от норм газовой директивы ЕС.

"ЗЕЛЕНЫЙ" АБСУРД

Российские эксперты сомневаются, что поляки гарантированно добьются успеха. "По большому счету, возможности Польши по противодействию "Северному потоку-2" в данном случае зависят от того, насколько правильно "Газпром" собрал документы для сертификации, — отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. — Если все бумаги соответствуют требованиям европейского законодательства, то Польша ничего сделать не сможет". Злые замерзнут первыми. Кому в Европе зимой не хватит газа

Тем более, как уточнило Федеральное сетевое агентство Германии, польская PGNiG не получит права вето на решение о сертификации "Северного потока — 2". "Привлеченные стороны могут участвовать в административном процессе, в особенности, они имеют право на изложение своей точки зрения, — сообщил представитель ведомства Фите Вульф. — При этом привлеченные стороны не имеют права вето".

Гораздо сильнее осложнить процедуру сертификации оператора "Северного потока-2" может новое германское правительство, сформированное по результатам выборов в бундестаг 26 сентября. Оно будет коалиционным, причем с сильным влиянием партии "Зеленых", лидер которой Анналена Бербок неоднократно заявляла, что в случае своего участия в новом кабинете министров она не допустит поставок газа по "Северному потоку-2". "Я бы не выдала разрешение на эксплуатацию этого газопровода", — отметила она в интервью германскому порталу Pioneer в конце сентября.

Впрочем, далеко не все в Германии разделяют ее позицию. "Зеленые" попытаются торпедировать "Северный поток-2", но я считаю, что остальные партии воспрепятствуют этому, — заявил РИА Новости официальный представитель партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. — Сейчас, когда цены на газ крайне высоки, позволить заблокировать поставки газа было бы крайне неумным и едва ли "Зеленым" это удастся. "Северный поток 2" будет подключен к сети. Все остальное было бы большим абсурдом в свете того, что мы переживаем в Германии".