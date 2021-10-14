Индексацию маткапитала на 2022 год пересмотрят по фактической инфляции
Минтруд: индексацию материнского капитала на 2022 год пересмотрят с учетом фактической инфляции
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Индексация материнского капитала на 2022 год будет пересмотрена с учётом фактической инфляции, заявил журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале", — рассказал журналистам министр в кулуарах Евразийского женского форума.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции.
Котяков отметил, что в понедельник состоится встреча с комитетом Госдумы по трудовой и социальной политике, на нем планируется обсудить с депутатами график формирования законопроекта по внесению изменений в закон о материнском капитале. Он выразил надежду, что такую работу можно будет сделать в кратчайшие сроки.
Министр уточнил, что данные по фактической инфляции будут у министерства в последних числах декабря.