ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Банковский консультационный комитет Международного валютного фонда призвал центробанки стран-членов внимательно следить за инфляцией и действовать в случае необходимости. Банк России дал прогноз по стоимости энергоресурсов

"Центральные банки внимательно отслеживают динамику цен и могут разглядеть, что стоит за преходящими инфляционными рисками. Они будут действовать соответствующим образом, если риски дестабилизации инфляционных ожиданий станут конкретными", — говорится в заявлении комитета.

Ранее МВФ сообщил, что ожидает возвращения инфляции в развитых странах на уровень до пандемии во второй половине 2022 года, но нужно внимательно следить за возможным колебаниями инфляции.