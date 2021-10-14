ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвала РФ сделать больше для европейской энергобезопасности, сообщил госдеп по итогам встречи Шерман с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. Евросоюз отчитался о росте импорта газа из России

"Первый замгоссекретаря Шерман призвала Россию сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы, а также повторила призыв (бывшего) госсекретаря (Джона) Керри к тому, чтобы Россия взяла на себя более твердые, определенные в масштабах страны обязательства по вкладу в Парижские соглашения к началу встречи 26 стран по климату 31 октября", — говорится в сообщении госдепа.

Керри является спецпосланником администрации Джо Байдена по климату.

Кроме того, Шерман призвала российские власти обеспечить справедливое отношение к американским компаниям на своем рынке, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Заместитель госсекретаря (Уэнди) Шерман и замгоссекретаря (по экономике Хосе) Фернандес призвали обеспечить справедливое отношение к американским компаниям на своем рынке и развеять озабоченность США по поводу торгового и инвестиционного климата в России", — говорится в письменном заявлении Прайса по итогам состоявшихся переговоров.