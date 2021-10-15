МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Счетная палата РФ предложила правительству сделать публичными сводные годовые доклады о государственных программах за прошедшие два года, говорится в сообщении контрольного ведомства. Кудрин прокомментировал стабильность бюджета

"Счетная палата предложила правительству разместить в открытом доступе сводные годовые доклады о государственных программах (ГП) за 2019 и 2020 годы, как это предусмотрено нормативными актами. Такую рекомендацию контрольное ведомство дало после проверки исполнения бюджета за прошедший год", — сказано в сообщении.

В сводном годовом докладе содержится глубокий анализ информации о выполнении целевых показателей и расходах на госпрограммы, а также дается оценка их эффективности. Последний раз документы публиковались в октябре 2019 года (с данными за 2018 год), напоминает Счетная палата.

"Предложения по итогам бюджетной проверки получило и Минэкономразвития. В частности, Счетная палата рекомендует повысить качество формирования сводного годового доклада, обеспечить сопоставимость показателей (и структурных элементов) госпрограмм при их актуализации, а также усовершенствовать методику оценки эффективности ГП", — добавляется в сообщении.

Аудиторы отмечают, что цели, задачи и показатели госпрограмм необходимо привести в соответствие с актуальными стратегическими документами. Кроме того, существует проблема, связанная с отсутствием фактических показателей при составлении сводного доклада. "Она может усугубиться из-за более ранних сроков подготовки и рассмотрения отчета об исполнении федерального бюджета в следующем году", — замечает СП.

"Счетная палата обращает внимание, что ответственные исполнители госпрограмм разместили (на момент проверки) на специализированном портале отчеты по 24 из 35 ГП, подлежащих публикации. Из них по 13 госпрограммам информация не в полной мере соответствует данным, представленным ответственными исполнителями на бумажном носителе", — указывает ведомство.

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