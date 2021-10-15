С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) России по итогам 2021 года достигнет рекордных 180 миллиардов долларов, а за девять месяцев этого года он уже составил 135 миллиардов долларов, что почти на 40% больше показателя прошлого года, сообщила журналистам глава Российского экспортного центра Вероника Никишина на полях Евразийского женского форума.

"По оценке РЭЦ, за 9 месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт в номинальном выражении составил примерно 135 миллиарда долларов, что означает рост почти на 40% к показателю 2020 года", — сказала Никишина.

Она добавила, что уже в этом месяце несырьевой неэнергетический экспорт России превзойдет показатель полного 2020 года — 141 миллиарда долларов. "По итогам всего года ННЭ страны установит новый исторический рекорд – он может составить 180 миллиардов долларов", — добавила глава центра.

"Список основных товарных позиций экспорта меняется медленно – это характерная черта всех крупных экспортеров. Если рассматривать ситуацию в моменте, то в сентябре ведущими товарами несырьевого неэнергетического экспорта были стальной прокат, удобрения, пшеница, сталь, платиноиды, пиломатериалы, алюминий, рыба, медная проволока, турбодвигатели и полимеры", — заключила Никишина.