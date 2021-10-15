МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Россия положительно оценивает роль отмененного рейтинга Doing Business, считает подобный инструмент необходимым, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам визита в Вашингтон. По его словам, ни Россия, ни США не удовлетворены текущим уровнем двухсторонних отношений.

"В отношениях России и США остается много "завалов", но необходимость улучшать экономические связи очевидна", — сказал вице-премьер РФ.

Оверчук также отметил, что Россия не дискриминирует чьи-либо компании на своем рынке, а американский бизнес "позитивно смотрит на работу в России".

"Бизнес США не поднимал на переговорах с правительственной делегацией РФ вопрос об антироссийских санкциях", — подчеркнул Оверчук.