МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит средства на поддержку жителей Крыма, пострадавших из-за паводков, сообщает пресс-служба кабмина. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство будет принимать меры для поддержки независимых АЗС

"Республика Крым получит очередной транш из резервного фонда на компенсацию расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших из-за летних паводков", — говорится в сообщении.

Речь идёт о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также выплат в связи с частичной или полной утратой имущества.

Добавляется, что эффективность расходования бюджетных средств проконтролирует МЧС России, соответствующий доклад должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2022 года.