МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России поднимет ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7% на заседании 22 октября, считают аналитики, опрошенные "Известиями". По их мнению, действия регулятора рассчитаны на замедление инфляции до 7%. 

Впрочем, не все собеседники издания согласны с таким прогнозом и настаивают на том, что ЦБ поднимет ставку на 0,5 процентных пункта. 

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"В пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах до многолетних максимумов и перебои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19. А также дефицит чипов в мире, который сказывается на производителях автомобилей, электроники и бытовой техники. Кроме того, на инфляцию влияют повышенная стоимость контейнерных перевозок, энергокризисы в Китае и Европе, реализация отложенного спроса по мере ослабления карантинных ограничений, раздувание глобальной денежной массы центробанками развитых стран", ― объяснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Станислав Мурашов из Райффайзенбанка допустил, что в случае, если дезинфляционный тренд быстро сформируется, ключевая ставка не окажется избыточно высокой, а в противном случае можно будет продолжить ужесточение политики на декабрьском заседании. По его оценкам, предел для повышения ключевой ставки в этом цикле ужесточения составляет 7,5%.

По данным консенсус-прогноза газеты, по итогам этого года инфляция снизится с сентябрьских показателей до 7%. 

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев ожидает, что вслед за повышением ключевой ставки теми же темпами вырастет и стоимость кредитов, а также ставки по депозитам, правда, медленнее и не в полную величину изменения ключевой. 

В "Ренессанс Кредите" в беседе с "Известиями" указали, что на минимальное повышение ключевой ставки рубль отреагирует скорее негативно.