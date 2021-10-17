Судебные приставы РФ взыщут с Facebook миллионы рублей за отказ удалить противоправную информацию
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Судебные приставы начали процедуру по принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей за отказ удалять противоправную информацию, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств на сайте ФССП.
Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.
Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.
https://1prime.ru/state_regulation/20211017/834977370.html