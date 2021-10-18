МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Изменение экологического законодательства в РФ не повлияет на инвестиции международных компаний в экономику России, свидетельствуют данные исследования "Международный бизнес в России", подготовленного EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Газпромбанк назвал главные тренды-2020 российского ТЭК: ОПЕК+, рост дивидендов и экология

Исследование проводилось среди представителей 75 международных компаний (в том числе 45 компаний, входящих в состав КСИИ) в августе-сентябре 2021 года. Участники исследования представляют все сектора экономики, в основном это крупный бизнес. В 2020 году их средняя выручка по России составила 737 миллиона долларов. Средняя численность сотрудников – 3,2 тысячи человек.

"74% участников опроса сообщили, что если российские регулирующие органы введут более строгие требования или нормы в сфере экологии и устойчивого развития, то это никак не повлияет на их инвестиционные планы. Среди участников КСИИ так считают 77% компаний, что можно объяснить одинаково высокими экологическими стандартами, которых придерживаются глобальные компании в России и за рубежом", — говорится в исследовании.

Почти все участники исследования (95%) сообщили, что их компания имеет стратегию или план действий по устойчивому развитию именно в России. Приоритетными для них являются следующие цели устойчивого развития ООН: борьба с изменением климата (56%); хорошее здоровье и благополучие (53%); ответственное потребление и производство (53%).

Представители международного бизнеса также отметили, что мотивируют своих поставщиков и клиентов в России уделять внимание вопросам экологии. Так, 36% участников исследования сообщили, что еще на этапе выбора поставщиков или потенциальных клиентов оценивают их экологический профиль. "Порядка 21% компаний готовы предложить более выгодные условия сотрудничества поставщикам или клиентам, которые соответствуют строгим корпоративным требованиям в области устойчивого развития. Еще 15% компаний включают в договоры с поставщиками или клиентами пункты, которые обязывают их снижать свой углеродный след или другими способами достигать целей устойчивого развития", — следует из исследования EY.