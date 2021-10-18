МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Последствия высокой инфляции в 2021 году будут учтены в бюджете России на ближайшие три года, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Брифинг министра экономического развития РФ М. Решетникова

Решетников заявил об исчерпании экономического роста России

На прошлой неделе Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. Банк России также планирует уточнить свой июльский прогноз в 5,7-6,2% в октябре.

"Последствия высокой инфляции текущего года будут учтены в бюджете на предстоящую трехлетку. Мы будем просить депутатов Государственной думы ко второму чтению поддержать предложения по уточнению на фактический уровень инфляции социальных расходов, а также по поручению президента индексации маткапитала", — сказал Силуанов, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам.