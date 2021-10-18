МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Последствия высокой инфляции в 2021 году будут учтены в бюджете России на ближайшие три года, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Решетников заявил об исчерпании экономического роста России

На прошлой неделе Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. Банк России также планирует уточнить свой июльский прогноз в 5,7-6,2% в октябре.

"Последствия высокой инфляции текущего года будут учтены в бюджете на предстоящую трехлетку. Мы будем просить депутатов Государственной думы ко второму чтению поддержать предложения по уточнению на фактический уровень инфляции социальных расходов, а также по поручению президента индексации маткапитала", — сказал Силуанов, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам.