МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин обратил внимание на отсутствие в прогнозе макроэкономического развития РФ на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов показателя уровня бедности населения и назвал это недостатком подготовленного документа. Кудрин увидел прорыв в бюджете на ближайшие три года

"В заключение по макропрогнозу отмечу, что нет такого важного показателя как уровень бедности", — сказал Кудрин, выступая в понедельник в Госдуме на заседании комитета по налогам и бюджету.

"По порядку разработки прогноза такая цифра должна быть в прогнозе, но она в этот раз не представлена правительством, что, конечно, является некоторым недостатком, нужно эту группу населения лучше планировать", — добавил он.

Снижение уровня бедности в России — одна из целей указа президента России Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).

Согласно Росстату, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2021 года, по предварительным данным, составила 17,7 миллиона человек, или 12,1% населения.