МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Все соцвыплаты россиянам и материнский капитал в следующем году будут проиндексированы по фактической инфляции 2021 года, которая складывается выше прогноза, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Решетников заявил об исчерпании экономического роста России

"Президент РФ поставил задачу, чтобы те социальные выплаты, которые зависят от инфляции, были проиндексированы таким образом", — подчеркнул он.

По словам министра, все планируемые индексации будут проработаны и учтены вместе с депутатами Госдумы при рассмотрении бюджета во втором чтении.

Аналогичным образом будет решен вопрос об индексации материнского капитала, отметил Силуанов.