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Около 770 тысяч семей уже получили маткапитал на первого ребенка
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Материнский капитал на первого ребенка уже получили 770 тысяч семей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он напомнил, что материнский капитал на первого... ПРАЙМ, 18.10.2021
экономика, новости, маткапитал, антон котяков, минтруд рф, выплаты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Материнский капитал на первого ребенка уже получили 770 тысяч семей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Он напомнил, что материнский капитал на первого ребенка начали предоставлять в 2020 году.
"Этой возможностью на данный момент уже воспользовались 770 тысяч семей", — сказал министр, выступая на заседании комитета в Госдуме.
Он также отметил, что с 15 апреля маткапитал представляется автоматически, без подачи заявления, и в таком режиме его получили уже более 1,3 миллиона семей.