МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Материнский капитал на первого ребенка уже получили 770 тысяч семей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Россиянам проиндексируют все соцвыплаты по фактической инфляции

Он напомнил, что материнский капитал на первого ребенка начали предоставлять в 2020 году.

"Этой возможностью на данный момент уже воспользовались 770 тысяч семей", — сказал министр, выступая на заседании комитета в Госдуме.

Он также отметил, что с 15 апреля маткапитал представляется автоматически, без подачи заявления, и в таком режиме его получили уже более 1,3 миллиона семей.