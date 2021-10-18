МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Россия с 1 ноября прекращает работу своего представительства при НАТО, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Работа информбюро альянса и военной миссии в Москве также прекращена. Для контактов с Россией НАТО теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии, уточнил глава МИД России.

В НАТО так и не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе, заявил Сергей Лавров.

Решение альянса о высылке российских дипломатов говорит о том, что альянс не заинтересован в диалоге, считает министр.