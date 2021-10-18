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https://1prime.ru/state_regulation/20211018/834983131.html
Россия с 1 ноября приостановила работу своего представительства при НАТО
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Россия с 1 ноября прекращает работу своего представительства при НАТО, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Работа информбюро альянса и военной миссии в Москве также... ПРАЙМ, 18.10.2021
экономика, новости, нато, россия, сергей лавров, мид рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Россия с 1 ноября прекращает работу своего представительства при НАТО, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Работа информбюро альянса и военной миссии в Москве также прекращена. Для контактов с Россией НАТО теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии, уточнил глава МИД России.
В НАТО так и не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе, заявил Сергей Лавров.
Решение альянса о высылке российских дипломатов говорит о том, что альянс не заинтересован в диалоге, считает министр.