МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Дополнительные социальные расходы бюджета РФ в 2022 году в связи с высокой инфляцией этого года составят порядка 30 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Порядка 30 миллиардов рублей, из которых 15 миллиардов – маткапитал, остальное — пособия", — сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос, во сколько Минфин оценивает дополнительные социальные расходы бюджета на следующий год в связи с высокой инфляцией текущего года.

"Источники — внутреннее перераспределение средств. Есть зарезервированные средства определенные, невостребованные. Они как раз дают больше возможности для маневра в ходе рассмотрения бюджета, и соответственно, в ходе исполнения. Поэтому за счет этих средств будем искать ресурсы", — добавил министр.

Ранее в понедельник Силуанов сообщил, что все социальные выплаты и материнский капитал в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции 2021 года, которая складывается выше прогноза.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 7,4%. При этом проект федерального бюджета на следующий год был рассчитан исходя из прежнего прогноза в 5,8%.