МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ будет стремиться, чтобы уровень государственного долга России в ближайшие три года сохранился в пределах 20% ВВП, заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. Власти не планируют изменений НДФЛ в бюджете на три года

По его словам, предельный размер госдолга к 2024 году составляет 21%, однако ведомство рассчитывает удержать показатель ниже этого уровня. "Мы, скорее, будем стремиться к тому, чтобы уровень госдолга сохранился в пределах 20% ВВП", — сказал Колычев.

Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, объем госдолга России может вырасти в 2021 году до 17,8% ВВП, в 2022 году — до 19,4% ВВП, в 2023 году — до 20,3% ВВП, в 2024 году — до 21,1% ВВП.