МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Жителям Дальнего Востока следует единовременно выплачивать по 1 миллиону рублей за рождение третьего ребенка и последующих детей.

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть данное предложение правительству, а доклад по этому вопросу премьер-министр Михаил Мишустин обязан представить до 1 ноября 2021 года. Сам перечень поручений президента по итогам совещания о социально-экономическом развитии Дальневосточного федерального округа (ДФО) опубликован на сайте Кремля. Правительство уточнило порядок налогообложения гаражей

Премьер и правительство должны рассмотреть вопрос о "предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 миллиона рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа".

Но есть и одно важное условие: направление полученных таким образом средств исключительно на приобретение жилья или оплату расходов на его строительство. Отмечается, что квартира или дом также должны располагаться на территории ДФО.