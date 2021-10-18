МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил незарегистрированные компоненты ГМО в кормах с предприятий Германии и Великобритании, обеспокоен систематическими нарушениями при поставках кормовой продукции из Европы, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор крайне обеспокоен тем, что нарушения при поставках кормовой продукции из Европы приобрели систематический характер и в очередной раз напоминает участникам ВЭД о необходимости регистрации ГМ-продукции, предназначенной для ввоза в Россию", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что служба при лабораторном мониторинге импортной кормовой продукции продолжает выявлять незарегистрированные ГМ-компоненты: в частности, ГМО было обнаружено в кормах для крыс и мышей немецкой компании Ssniff Spezialdiaten и в кормах для травоядных пастбищных животных британского предприятия Special Diets Servises.

Таким образом, требования России и ЕАЭС об обязательной регистрации кормовой продукции, полученной из ГМО, снова нарушены, указывает ведомство, сообщая, что ограничивает поставки продукции с указанных предприятий и обращается к ветеринарным службам Германии и Великобритании с просьбой провести расследования по поводу таких нарушений.

В понедельник Россельхознадзор также сообщил, что из-за подозрений на содержание ГМО попросил компетентное ведомство Бельгии не отгружать в РФ корма без ветеринарных сертификатов, а в случае выявления нарушений допустил запрет поставок этой продукции.