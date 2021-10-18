МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал решение России о приостановке работы постпредставительства при НАТО. По его мнению, Германия стремится к диалогу с Россией в рамках альянса, но сомневается, что Россия готова к этому, передает Reuters.

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Министр также сказал, что Москва тем самым осложнила и без того сложную ситуацию, и это "продлит ледниковый период" в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом.

"Это решение, принятое в Москве, более чем прискорбно", — отреагировал Хайко Маас.

МИД России сегодня заявил о приостановке работы своего постпредства при НАТО, а также военной миссии альянса и его информационного бюро в Москве. Это решение стало ответным на уменьшение численности российской миссии и упразднение должности двоих дипломатов.