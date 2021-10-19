МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет включительно, сообщается на сайте кабмина. Путин предложил новую единовременную выплату для семей с детьми

Размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет будет определяться исходя из среднедушевого дохода семьи и составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Сейчас такие выплаты получают не менее 2,7 миллиона детей.

В текущем году на эту меру поддержки из бюджета уже было направлено 276 миллиардов рублей. Источником дополнительных средств станет резервный фонд правительства.

Еще 5,9 миллиарда рублей будет направлено на поддержку семей с тремя и более детьми, говорится в сообщении. Уточняется, что многодетные семьи имеют право на специальные ежемесячные выплаты до момента достижения ребенком возраста трех лет. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено свыше 59 миллиардов рублей. В настоящее время выплату получают более 620 тысяч многодетных семей, а дополнительные средства помогут обеспечить такой поддержкой еще 48 тысяч детей, сообщает кабмин.