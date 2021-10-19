ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. ВВП Китая по итогам года может вырасти более чем на 8%, превзойдя ожидания властей, заявил РИА Новости эксперт Академии международной торговли и экономического сотрудничества министерства коммерции страны Мэй Синьюй. В Китае ожидают стабилизации внутреннего рынка недвижимости

Экономика Китая на фоне активного восстановления экономики в стране по итогам первых трех кварталов выросла на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные ранее данные государственного статистического бюро КНР. Согласно этим данным, ВВП Китая за эти три квартала составил 82,313 триллиона юаней (12,8 триллиона долларов). В первом квартале рост составил 18,3%, во втором — 7,9%, в третьем — 4,9%.

Как отмечает эксперт, снижение темпов роста ВВП в третьем квартале не стало неожиданностью. Основными причинами падения, по мнению эксперта, стали два обстоятельства. "Стихийные бедствия и перебои в энергоснабжении — это случайные факторы, и прямого влияния на темпы роста в четвертом квартале практически нет", — сказал он.

По его оценке, темпы роста ВВП в четвертом квартале будут находиться на уровне показателей третьего квартала. "По итогам первых трех кварталов ВВП Китая вырос на 9,8%. Даже если темпы роста ВВП в четвертом квартале будут соответствовать показателям третьего квартала, рост ВВП по итогам года превысит 8%", — добавил эксперт.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2020 года под влиянием коронавируса замедлились до 2,3% годовых, что стало минимальным за последние 40 лет. До того несколько лет показатель стабильно превышал 7%, впрочем, с тенденцией к замедлению. Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян объявил, что темпы роста ВВП Китая в 2021 году составят более 6%.