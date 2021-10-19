МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год с дефицитом 3,8% ВВП. Его проект был внесен правительством России. Госдума выяснит причины нарушений при исполнении бюджета в 2020 году

Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 18,719 триллиона рублей, по расходам — 22,821 триллиона. По сравнению с показателями, установленными ранее законом о бюджете на прошлый год, исполнение составило по доходам — 90,9% от ранее утвержденных ассигнований, по расходам — 116%.

При этом доля доходов бюджета по отношению к ВВП в 2020 году сложилась на уровне 17,5%, что на 1 процентный пункт ниже аналогичного показателя за 2019 год. А расходы бюджета за прошлый год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 4,7 процентных пунктов, составив 21,3% ВВП. В результате за 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 триллиона рублей, или 3,8% ВВП.

Представляя отчет депутатам, министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что 2020 год был крайне непростым.

"На российскую экономику и бюджет оказывали воздействие два важных фактора: это начало пандемии и вынужденное ограничение работы предприятий, и рекордное снижение цен на энергоносители. Безусловно, это потребовало неординарных мер и по мобилизации финансовых ресурсов, управления ими для быстрого реагирования на новые вызовы", — отметил он. Госдума и правительство проработают вопрос борьбы с бедностью

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин согласился с ним, подчеркнув, что 2020 год был беспрецедентным, мы все это знаем: почти двухмесячный глобальный локдаун, рекордное снижение цен на нефть. Все это было серьезным вызовом, в том числе для нового правительства, которое приняло ряд сложных и своевременных решений".

Он добавил, что Счетная палата признает достоверной бюджетную отчетность за 2020 год.

"Главный вывод из отчета об исполнении бюджета — это то, что все социальные обязательства государства, все те задачи, которые в своем послании поставил президент, независимо от тех условий, в которых стране пришлось развиваться в 2020 году, выполнены полностью", — заявил представителям СМИ председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Более того: согласно его информации, удалось создать резерв, который позволяет повышать качество жизни людей и повышать рост экономики страны уже в 2021 году.