МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в сентябре, снизилось на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,555 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. СМИ узнали о приостановке переговоров по продаже 51% Evergrande Property

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали увеличения показателя до 1,62 миллиона с первоначального уровня августа в 1,615 миллиона. Показатель августа был пересмотрен до 1,58 миллиона новостроек.

По сравнению с сентябрем 2020 года, когда индикатор составлял 1,448 миллиона, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали рост на 7,4%.

Кроме того, число разрешений на строительство в США в сентябре упало с показателя августа на 7,7%, до 1,589 миллиона с 1,721 миллиона. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,68 миллиона разрешений.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.