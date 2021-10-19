МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Проблемы с цепочками производственных поставок в мире могут затянуться на несколько месяцев из-за всплеска потребительского спроса и дефицита контейнеров, заявила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала в интервью на саммите Financial Times Africa Summit. Инвестор-миллиардер предупредил о неизбежном тупике для рынков США

Оконджо-Ивеала заявила, что триллионы долларов стимулирования привели к резкому росту потребительского спроса. "Когда я разговариваю в некоторыми бизнесменами, они выражают обеспокоенность тем, что это (повышенный спрос — ред.) может повлиять на их цепочку поставок…. (Судоходные компании — ред.) ограничили доступность контейнеров, оставив их не там, где сейчас надо, поэтому теперь их не хватает", — приводит газета Financial Times слова Оконджо-Ивеала.

Глава организации отметила, что во многих частях мира эти трудности сохранятся еще на протяжении "нескольких месяцев". Кроме того, ситуация усугубляется разным уровнем вакцинации, так как в одних странах экономика ожила, а в других — сохранились сложности. Одной из причин сложившегося неравенства Оконджо-Ивеала назвала неспособность властей обеспечить справедливое распределение вакцин по всему миру.

При этом Оконджо-Ивеала уменьшила опасения относительно того, что ущерб мировому экономическому росту может принести торговый конфликт между США и Китаем. "Статистические данные о торговле товарами между крупными державами очень сильные…. Не так просто нарушить цепочку поставок, они очень непростые для многих товаров", — сказала глава ВТО.