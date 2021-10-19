МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Министерство финансов Китая разместило четыре транша еврооблигаций совокупным объемом 4 миллиарда долларов, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах. Китай заложил "супербомбу" под мировую экономику

По последним данным, совокупный спрос инвесторов превысил 26,5 миллиарда долларов.

Выпуск разделен на четыре транша евробондов с погашением через три, пять, 10 и 30 лет. Объем выпуска с погашением в 2024 году составил 1 миллиард долларов, с погашением в 2026 году — 1,5 миллиарда долларов, с погашением в 2031 году — 1 миллиард долларов, с погашением в 2051 году — 500 миллионов долларов.

Бумаги размещены с премией по доходности к гособлигациям США в размере 6, 12, 23 и 53 базисных пункта соответственно.