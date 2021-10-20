МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Путин поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Он добавил, что при определенных условиях их можно продлить. Белоусов рассказал о мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии

"Второе, повторю сейчас, особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки безусловно поддерживаю предложения, ваши предложения, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно",- сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Также главам регионов, где наблюдается трудная ситуация, где высокий уровень заболеваемости, а медицинские организации работают с перегрузкой, рекомендовано вводить нерабочие дни уже с 23 октября, отметил глава государства.

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