МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Цены производителей промтоваров в сентябре снизились на 1% после роста в 1,5% в августе, в годовом выражении рост составил 26,3%, сообщает Росстат. Годовая инфляция в России ускорилась до 7,78%

"В сентябре 2021 года по сравнению с августом 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 99,0%, по сравнению с декабрем 2020 года – 123,6%", — сказано в релизе.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в сентябре в месячном выражении снизились на 3,9%, в обрабатывающих производствах – на 0,2%. В обеспечении электроэнергией, газом и паром цены увеличились на 1,3%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — на 0,1%.

В сентябре по сравнению с августом в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок снизились цены на природный графит – на 19,3%, железорудный концентрат – на 16,6%, природные алмазы (кроме технических) – на 16,5%, железорудные окатыши (окисленные) – на 16%, янтарь – на 14,4%, железорудный доменный агломерат – на 13,6%. При этом выросли цены на обогащенные уголь и антрацит – на 13,6%, никелевые концентраты – на 11,2%, апатитовые концентраты – на 10,1%.

В обрабатывающих производствах снижение цен отмечено в металлургии: на листовой прокат из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием – на 23,2%, сталь легированную прочую в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали – на 12,4%, прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки – на 10,3%. При этом цены на трубы и пустотелые профили из чугуна стали выше – на 19,4%, железнодорожные рельсы широкой колеи – на 19,2%, на хром и изделия из него, а также сплавы на основе хрома, порошки – на 13%.

Снизились цены на некоторые виды нефтепродуктов: масла индустриальные – на 8,1%, битумы нефтяные строительные и кровельные – на 7,4% и 5,3% соответственно.