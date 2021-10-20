МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за сентябрь выросла на 41,5 миллиона рублей, или на 3,1%, и на 1 октября составила 1,369 миллиарда рублей, сообщил Росстат. Годовая инфляция в России ускорилась до 7,78%

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 октября на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 531,3 миллиона рублей (38,8%), в 2020 году — 239 миллионов рублей (17,5%), в 2019 году и ранее — 598,7 миллиона рублей (43,7%).

Задолженность по заработной плате на 1 октября имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 41,9%; строительство — 17,2%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 12,7%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 6,3%, транспорт — 6%, добыча полезных ископаемых — 5,3%.