МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Экономика США в августе-сентябре выросла умеренными темпами в большинстве округов, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. США решились на отчаянный шаг ради доллара

"По данным большинства округов Федеральной резервной системы, экономическая активность росла умеренными темпами. В то же время некоторые округа отметили, что темпы роста замедлились в этот период, сдерживаемые проблемами в цепочках производственных поставок, нехваткой рабочей силы и неуверенностью относительно штамма коронавируса "дельта", — говорится в релизе.

Указывается, что в большинстве округов наблюдался рост потребительских расходов, при этом продажи автомобилей снизились из-за высоких цен и дефицита предложения. Развитие сферы туризма отличалось в каждом отдельном округе — наблюдалось как постепенное восстановление активности, так и ее снижение на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Промышленность росла умеренными и высокими темпами. Активность в сфере недвижимости не изменилась или немного замедлилась.

Уровень занятости в США рос умеренными темпами, сдерживаемый высоким спросом на рабочую силу и нехваткой работников. Особенно острый дефицит рабочей силы испытали транспортные и технологические компании, а многие предприятия в сферах продаж, промышленности и гостиничного бизнеса были вынуждены сократить часы работы или производство. Многие компании предлагали обучение для кандидатов, а также "удерживающие бонусы" в виде гибкого графика и увеличения длительности отпуска.

Большая часть округов сообщила о значительном повышении цен. Компании из разных отраслей сообщали об увеличении производственных затрат, которые были спровоцированы нехваткой ресурсов из-за проблем в цепочках поставок. Существенно выросли цены на стальные и электронные компоненты, а также стоимость перевозки товаров.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.