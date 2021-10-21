МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Круг лиц, имеющих право на получение материнского капитала, может быть расширен за счет родителей и усыновителей третьего и четвертого детей в регионах с проблемными показателями рождаемости. Соответствующий законопроект вносится в Госдуму. Около 770 тысяч семей уже получили маткапитал на первого ребенка

Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР — председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов и член Совета Федерации Иван Абрамов.

Законопроект предусматривает выплаты материнского капитала на третьего и последующих детей с 1 января 2022 года гражданам, ранее не воспользовавшимся правом его получения, в субъектах России с низкой рождаемостью.

Размер предлагается установить в том же размере, как при рождении первого ребенка. С будущего года это 503 237 рублей 10 копеек.

"Господдержка семей с детьми приобретает особую актуальность именно сейчас — на фоне беспрецедентных масштабов убыли населения, в условиях заметного ухудшения финансового положения миллионов семей", — говорится в Telegram-канале Нилова.

"Мы при этом предлагаем устранять дисбаланс по всей стране. В каждом демографически проблемном регионе", — отмечают авторы инициативы.

Читайте также:

Индексацию маткапитала на 2022 год пересмотрят по фактической инфляции