МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Комитет нижней палаты парламента по финансовому рынку рекомендовал провести индексацию дотаций на выравнивание бюджетов субъектов РФ. Правительство запустило систему борьбы с инфляцией

Как пишет РБК, похожее поручение президента уже есть, однако министерство финансов уверяет: дотации и так растут на уровне прогнозируемой инфляции.

Комитет Госдумы по финрынку направил рекомендации кабмину и Минфину — как курирующему бюджет ведомству — с нового 2022 года начать индексировать по фактической инфляции текущего года дотации регионов на выравнивание бюджетной обеспеченности. На них приходится свыше 20% всех трансфертов центра в бюджеты субъектов Федерации.

"…Комитет полагает, что при подготовке законопроекта ко второму чтению по фактической инфляции должны быть индексированы не только… социальные выплаты, но также дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации", — отмечается в документе.

Межбюджетные трансферты регионам осуществляются в нескольких видах:

как дотации,

субсидии,



субвенции,

"иные" трансферты.



Основными в числе дотаций являются вливания на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это нацелено на обеспечение регионов финансовыми ресурсами, гарантирующими минимальные потребности в средствах на выплату зарплаты, оплату коммунальных услуг, социальное обеспечение, образование и т.д.

В текущем 2021 году субъекты России получат выравнивающие дотации на сумму чуть более 718 миллиардов рублей.