КИЕВ, 21 окт — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 3,1% с 3,8% и в 2022 году до 3,8% с 4%, сообщила пресс-служба регулятора в четверг. Оператор ГТС Украины заявил о сложностях из-за "Северного потока-2"

"Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году. … Национальный банк пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%. В 2023 году экономика вырастет на 4%", — говорится в сообщении.

УЧЕТНАЯ СТАВКА

Национальный банк (центробанк) Украины сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

"Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на 8,5% годовых", — говорится в сообщении.

Регулятор с 12 июня 2020 года снизил учетную ставку до 6% с 8% годовых, после чего поддерживал ее неизменной. В марте и апреле 2021 года учетная ставка повышалась. До этого Нацбанк Украины повышал учетную ставку в июле 2018 года, тогда ставка повысилась с 17,5% до 18%, после этого она сохранялась или снижалась.

В минувшем сентябре регулятор повысил учетную ставку до 8,5% с 8% годовых. А ранее его глава Кирилл Шевченко не исключал повышения ставки именно до 8,5% и удержания ее на этом уровне до второго квартала 2022 года.

Максимальной — 30% — учетная ставка была с марта по август 2015 года. Цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18%. С апреля 2019 года началось снижение ставки.