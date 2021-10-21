КИЕВ, 21 окт — ПРАЙМ. Национальный банк Украины ожидает получения одного кредитного транша от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 700 миллионов долларов в этом году, остальные транши в первом и втором кварталах 2022 года, заявил глава регулятора Кирилл Шевченко на брифинге в четверг. Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста экономики страны

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны ожидает утверждения МВФ нового транша в размере 700 миллионов долларов в ноябре этого года.

"Мы ожидаем один транш в размере 500 миллионов СПЗ (специальных прав заимствования, SDR – ред.) или около 700 миллионов долларов. Остальные — в первом и втором квартале, остальные средства по программе", — сказал Шевченко.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшихся средств в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.