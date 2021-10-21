БЕРЛИН, 21 окт — ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза обсудят экономические санкции в отношении Белоруссии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В Польше вновь обвинили Россию в росте цен на энергоносители

"Другая тема — миграция, которая благодаря гибридным действиям президента Лукашенко стала вновь очень актуальной для Польши, Литвы и, конечно, Германии. Мы поговорим, на какие новые санкции, экономические санкции, мы можем обратить внимание — министры иностранных дел это уже обсудили, — чтобы четко показать, что мы осуждаем такого рода торговлю людьми с государственным участием", — сказала Меркель перед началом саммита лидеров ЕС.

Она уточнила, что эту тему лидеры ЕС обсудят в пятницу.