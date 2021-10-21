СОЧИ, 21 окт — ПРАЙМ. Существующая модель капитализма исчерпала себя, считает президент России Владимир Путин. Холодные игры: на Украине начинается энергетическая катастрофа

"Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В её рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий", — сказал Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Позже он добавил, что проявление капитализма, который не работает, сейчас наблюдается на энергетических рынках.

"Действительно, вот то, что мы сейчас наблюдаем, скажем, на тех же энергетических рынках,… — это и есть проявление того самого капитализма, который не работает", — сказал президент.

При этом, он отметил, что готовых рецептов, взамен современной модели капитализма, сейчас в мире нет.

Президент также заявил, что сегодня мир столкнулся с одновременными системными изменениями по всем направлениям.

"Трансформация, свидетелями и участниками которой мы являемся, иного калибра, чем те, что неоднократно случались в истории человечества — во всяком случае из тех, что мы знаем", — заявил президент, выступая на заседании.

Он добавил, что это не просто сдвиг баланса сил или научно-технологический прорыв.

"Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениям по всем направлениям — от усложняющегося геофизического состояния нашей планеты до все более парадоксальных толкований того, что есть сам человек, в чем смысл его существования", — сказал Путин.

Он также отметил, что есть все основания полагать, что кризис продовольствия в мире будет усугубляться.