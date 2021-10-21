СОЧИ, 21 окт — ПРАЙМ. Товарооборот у РФ и США по многим позициям вырос на 23%, это стало косвенным влиянием встречи в Женеве, в целом по генеральным договоренностям страны двигаются вперед, рассказал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя

"У нас уже на 23% вырос товарооборот, причем по очень многим позициям. Это косвенное влияние, в том числе, и нашей встречи в Женеве. В целом мы на правильном пути, хотя, к сожалению, не буду говорить о грустном, но мы видим и определенные регрессы, как в свое время у нас говорили — шаг вперед, два шага назад. Такое тоже бывает. Но все-таки, по генеральным договоренностям мы двигаемся", — сказал президент.