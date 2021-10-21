Путин рассказал о росте товарооброта между Россией и США
Путин заявил, что товарооброт между Россией и США вырос на 23% по ряду позиций
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СОЧИ, 21 окт — ПРАЙМ. Товарооборот у РФ и США по многим позициям вырос на 23%, это стало косвенным влиянием встречи в Женеве, в целом по генеральным договоренностям страны двигаются вперед, рассказал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"У нас уже на 23% вырос товарооборот, причем по очень многим позициям. Это косвенное влияние, в том числе, и нашей встречи в Женеве. В целом мы на правильном пути, хотя, к сожалению, не буду говорить о грустном, но мы видим и определенные регрессы, как в свое время у нас говорили — шаг вперед, два шага назад. Такое тоже бывает. Но все-таки, по генеральным договоренностям мы двигаемся", — сказал президент.