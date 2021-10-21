Путин заявил, что Россия выполняет все планы по переходу на "зеленую" экономику
ПУТИН: РФ ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ПЛАНЫ ПО ПЕРЕХОДУ НА "ЗЕЛЕНУЮ" ЭКОНОМИКУ
https://1prime.ru/state_regulation/20211021/835010255.html
Ставка Банка России
Эксперт оценил, как решение ЦБ по ставке повлияет на рубль
Экономика Украины
Нацбанк Украины рассказал об ожиданиях по траншам от МВФ
Пандемия коронавируса
Власти сообщили об усилении контроля ограничений по COVID в транспорте
"Зеленый курс"
Путин оценил процесс перехода России на "зеленую" экономику
Регулирование интернета
В РКН рассказали, сколько материалов не удалили Google, Facebook, Twitter
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Холодные игры: на Украине начинается энергетическая катастрофа
Торги
Российский рынок акций снизился вслед за мировыми площадками
Пенсии
В ПФР рассказали, как наследникам получить недополученную пенсию
Нефть
Падение цен на нефть ускорилось, инвесторы фиксируют прибыль
Криптовалюты
Биткоин дешевеет после достижения рекордных $67 тысяч
Северный поток-2
Путин отметил экологичность "Северного потока-2"
Глобальный энергокризис
Цена фьючерсов на газ в Европе снизилась на 6%,
ПУТИН: РФ ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ПЛАНЫ ПО ПЕРЕХОДУ НА "ЗЕЛЕНУЮ" ЭКОНОМИКУ
https://1prime.ru/state_regulation/20211021/835010255.html
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