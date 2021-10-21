ВАШИНГТОН, 21 окт — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США ввела новые правила против конфликта интересов в своем руководстве, Белый дом косвенно поддержал это начинание.

Американский центробанк объявил, что его руководство и высокопоставленные чиновники больше не будут иметь права инвестировать в отдельные акции и облигации, им также придется за полтора месяца сообщать о любых транзакциях и получать на них предварительное разрешение. Кроме того, все сделанные ими инвестиции запрещается продавать на протяжении года.

Ранее в отставку ушли главы двух региональных подразделений ФРС, которых критиковали за торговлю акциями одновременно с работой над политическими мерами, влиявшими на курс акций.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не будет комментировать данный конкретный шаг, поскольку ФРС является независимым от Белого дома учреждением, но при этом поддержала меры транспарентности.

"Президент (Джо) Байден считает, что все государственные учреждения и официальные лица, включая независимые учреждения, должны соблюдать самые высокие стандарты этики, в том числе избегать какой-либо видимости конфликта интересов", — заявила Жан-Пьер.

Байден в ближайшее время должен решить, будет ли он выдвигать главу ФРС Джерома Пауэлла на новый срок.