США сократили дефицит бюджета в 2021 финансовом году
Минфин США заявил о сокращении дефицита бюджета в 2021 финансовом году на $360 миллиардов
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ВАШИНГТОН, 22 окт — ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета США в 2021 финансовом году сократился на 360 миллиардов долларов, составив 2,8 триллиона долларов, сообщило министерство финансов.
"В процентном отношении к валовому внутреннему продукту (ВВП) дефицит был на 2,6 процентного пункта ниже, чем в предшествующем году. Дефицит 2021 финансового года составил 2,8 триллиона долларов", — сказано в релизе.
По данным агентства AP, бюджетный дефицит оказался вторым по размеру за всю историю, но ниже рекордного показателя 2020 года.
Министерство финансов назвало снижение показателя отражением улучшающейся экономической ситуации.