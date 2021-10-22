ВАШИНГТОН, 22 окт — ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета США в 2021 финансовом году сократился на 360 миллиардов долларов, составив 2,8 триллиона долларов, сообщило министерство финансов. США решились на отчаянный шаг ради доллара

"В процентном отношении к валовому внутреннему продукту (ВВП) дефицит был на 2,6 процентного пункта ниже, чем в предшествующем году. Дефицит 2021 финансового года составил 2,8 триллиона долларов", — сказано в релизе.

По данным агентства AP, бюджетный дефицит оказался вторым по размеру за всю историю, но ниже рекордного показателя 2020 года.

Министерство финансов назвало снижение показателя отражением улучшающейся экономической ситуации.