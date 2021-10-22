МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в сентябре снизился в 2,7 раза по сравнению с августом и составил 61,544 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. США решились на отчаянный шаг ради доллара

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 171 миллиард долларов.

Показатель за сентябрь стал минимальным с января 2020 года, когда дефицит бюджета США составлял 32,595 миллиарда долларов.

Годом ранее в сентябре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 124,611 миллиарда долларов.

В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце выросли на 5% в годовом выражении и составили 521,067 миллиарда долларов, доходы — на 23%, до 459,523 миллиарда.