МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл указал на свое возросшее беспокойство относительно роста инфляции и сказал, что центральный банк будет внимательно следить за признаками того, что домохозяйства и компании ожидают сохранения устойчивого ценового давления. Дефицит бюджета США в сентябре упал до минимума с января 2020 года

“Ситуация с ограничениями в сфере предложения ухудшилась”, — сказал Пауэлл во время виртуальной пресс-конференции.

Хотя ФРС ожидает снижения ценового давления по мере ослабления пандемии, он заметил, что важно, чтобы центральный банк сохранял гибкость в следующие месяцы.

Необходимо, чтобы центральный банк “обеспечил готовность нашей политики к ряду возможных развитий событий”, — сказал он.

Темпы вакцинации и федеральные расходы на сумму почти 2,8 трлн долларов, одобренные с декабря 2020 года, способствовали самому сильному восстановлению экономики за последнюю историю. Инфляция резко выросла в этом году, при этом годовая базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, согласно предпочитаемому центробанком индикатору, составила 3,6% в августе. Рост цен в основном отражает нарушения в цепочках поставок, а также дефицит сырья и рабочей силы.

Пауэлл и его коллеги уверенно сигнализировали, что ФРС официально объявит о постепенном сворачивании ежемесячных покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг на сумму 120 млрд долларов на заседании, которое пройдет 2 и 3 ноября. Руководители ФРС на своем сентябрьском заседании обсудили план снижения этих покупок на 15 млрд долларов в месяц, а это означает, что они могут завершить программу покупок активов к июню 2022 года.

Планируемые сроки сворачивания стимулирования ФРС оказались быстрее, чем инвесторы предполагали всего несколько месяцев назад. Отчасти это отражает, насколько дольше инфляция остается повышенной в этом году, чем ожидали руководители ФРС и экономисты частного сектора.

Руководители ФРС не хотят оказаться в ситуации, когда им бы пришлось повышать ставки, все еще осуществляя при этом денежно-кредитное стимулирование путем покупок активов.

Данные по инфляции и рост цен на энергоносители с сентября указывают на некоторое расширение ценового давления, и другие центробанки просигнализировали о планах по более агрессивному повышению ставок. Это усилило недавние ожидания на рынке облигаций относительно более раннего и скорого повышения ставок ФРС.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; Перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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