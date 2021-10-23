С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — ПРАЙМ. Работа общепита приостанавливается в Петербурге с 30 октября по 7 ноября, за исключением обслуживания навынос и доставки, также останавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, объектов торговли продовольственными товарами, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов.

"С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается): деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых); деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, а также объектов торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%)", — говорится в сообщении.

Также в Петербурге с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа косметических салонов, бань, салонов красоты (за исключением парикмахерских), говорится в постановлении, подписанном губернатором города Александром Бегловым.

В соответствии с постановлением, с 30 октября по 7 ноября в городе вводятся новые ограничения, связанные с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции.

"С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается): предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, банных услуг (за исключением помывочных зон), ветеринарных услуг (за исключением услуг по оказанию экстренной ветеринарной помощи)", — указано в постановлении.