МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса нанесла существенный ущерб рынку труда, но и стала для многих временем перемен: почти 40% россиян сменили сферу деятельности за это время, при этом более половины стали зарабатывать больше и новых перемен не планируют, сообщили РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру". Россияне назвали лучшие города для фриланса

Исследование основано на результатах опроса 1980 человек — мужчин и женщин от 18 до 55 лет. Большинство из них (38%) — люди в возрасте 35-44 лет.

"Эксперты выяснили, что почти 37% россиян стали работать в другой сфере в период борьбы с коронавирусной инфекцией", — говорится в отчете.

Основными причинами смены работы у респондентов были закрытие организации (14%), проблемы с зарплатой (46%), сокращения (20%) и дополнительная нагрузка (20%).

При этом "более половины респондентов стали зарабатывать больше на новом месте работы и ничего менять больше не планируют", говорится в исследовании.

В этот же период 43% опрошенных получили дополнительное образование или прошли курсы переквалификации. При этом 72% против 28% соответственно довольны сменой работы.

В основном люди уходили из таких сфер, как бухгалтерия, финансы, банки, образование, наука, языки, продажи, розничная торговля. Чаще всего они переходили в IT — 11%, в сферу услуг — 14%, по 7% нашли себя в сфере транспорта или маркетинга, а 6% открыли свое дело.

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