МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве в октябре — специалист по регистрации медицинских изделий, ведущий менеджер в салон премиальных напольных покрытий и частная няня, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Путин заявил, что рынок труда в России восстановился после пандемии

"Одна из самых высоких зарплат в Москве доступна специалисту по регистрации медицинских изделий — до 500 тысяч рублей в месяц. В салон премиальных напольных покрытий требуется ведущий менеджер с опытом работы от трех лет, которому будут платить до 400 тысяч рублей. Доход до 300 тысяч рублей доступен няне, которой предстоит ухаживать за 6-летней девочкой. От соискательницы требуется опыт работы в семьях не менее трех лет и открытая виза в США, а также активная жизненная позиция", — приводят данные авторы исследования.

До 270 тысяч рублей может зарабатывать руководитель закупок. Кандидату нужен стаж в аналогичной сфере не менее пяти лет. Сотрудник будет поддерживать нормативный запас сырья и комплектующих, анализировать товародвижение на складе, рассчитывать рентабельность по продукту и осуществлять оперативное управление отделом.

В международную школу требуется учитель математики, который будет преподавать на иностранном языке. Такому специалисту готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства кандидату необходимо высшее профильное образование, опыт работы не менее трех лет и грамотно поставленная речь, а также знание английского языка на высоком уровне.

Столько же может получать сервисный инженер в ремонтной компании. Требования к этой вакансии стандартные: обучаемость, трудолюбие и навыки работы с инструментом. Работодатель готов рассмотреть кандидата без опыта с последующим обучением.

Авторы исследования изучили базу вакансий сервиса и составили октябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в Москве.

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