МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект о присоединении России к Лиссабонской системе международной регистрации наименований мест происхождения и географических указаний товаров, сообщается на сайте кабмина по итогам прошедшего заседания.

"Одобрить проект федерального закона "О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сообщается на сайте.

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Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации было подписано в 1958 году и вступило в силу в 1966 году. Оно позволило упростить международную систему охраны наименований товаров, связанных с географической средой. Несмотря на то, что документ был подписан более полувека назад, количество стран-участниц соглашения невелико — их 30.

Соглашение претерпело несколько редакций, последняя из них — Женевский акт, принятый в 2015 году и вступивший в силу в 2020 году. Женевский акт позволяет осуществлять международную регистрацию не только наименований мест происхождения товара, но и географических указаний, а также допускает возможность присоединения к Лиссабонскому соглашению ряда межправительственных организаций.