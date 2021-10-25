МИНСК, 24 окт — ПРАЙМ. Белорусские строители заинтересованы участвовать в строительстве портовой инфраструктуры в Ленинградской области России, в том числе белорусских объектов, сообщил министр архитектуры и строительства республики Руслан Пархамович. Морские порты России просят власти пустить иностранных туристов

В мае премьер Белоруссии Роман Головченко говорил, что страна предметно прорабатывает с РФ строительство своего терминала в российских морских портах для перевалки грузов. Позже на встрече в Минске с министром транспорта РФ Виталием Савельевым он отмечал, что республика намерена развивать экспорт своих грузов через инфраструктуру России. Белорусские власти до этого подчеркивали, что Минск на фоне санкций Запада очень плотно работает для переориентации своих грузов с западных маршрутов с министерством транспорта России, с "Российскими железными дорогами", а также с собственниками грузовых терминалов.

"Все те стройки, которые будут в Ленинградской области в портах – это как раз зона повышенного интереса для нас. Мы планируем обеспечить себя работой там. Я надеюсь, что все будет хорошо, и мы потом уже уверенно, не перемещаясь, перейдем на работу на своем портовом хозяйстве", — сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Он отметил, что в этом году успешно развивается экспорт услуг белорусской строительной отрасли, показатели – одни из лучших за последние десять лет. "Мы продолжаем активно строить в Российской Федерации – порядка пяти объектов социального назначения, дома. Мы строим сегодня в Ленинградской области, в Воронеже. Продолжаем строительство промышленных объектов – в Тверской области, в Липецке. Мы стараемся перейти на промышленную стройку, потому что она более маржинальная, там более высокая добавленная стоимость", — добавил Пархамович.