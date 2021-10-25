МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Производители круп в России уведомляют сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре из-за роста стоимости сырья и упаковки, пишет в понедельник газета "Коммерсант". Мишустин утвердил компенсации господрядчикам за подорожание материалов

"Производители круп уведомляют сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре. Причина — рост стоимости сырья и упаковки. В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за 1 килограмм. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая", — пишет издание.

Отмечается, что крупный производитель "Роса" предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10-20%. В сети "Верный" подтвердили, что получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%.

Представитель агрохолдинга "АФГ Националь" также рассказал о росте себестоимости производства круп. По его словам, цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья — в пределах 30%. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису.

Кроме того, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что рост цен на гречку может быть связан с плохим качеством ее урожая в Алтайском крае, основном поставщике этой крупы в России. А в Минсельхозе добавили, что производители продуктов питания амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли с прошлого года. При этом, по данным министерства, в этом году посевные площади под гречкой выросли на 12,1%.