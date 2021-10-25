МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба уже перевыполнила плановое задание на 2021 год по перечислениям в бюджет РФ, достигнув на середину октября показателя в 5,1 триллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов. Госдума в первом чтении установила первичный структурный дефицит бюджета

Плановое задание по перечислениям ФТС в бюджет РФ в текущем году составляет около 5 триллионов рублей.

"Мы уже превысили все годовое задание — 5,1 триллиона у нас собрано по данным на середину октября. Понятно, что в этой цифре значительную роль играет конъюнктура международных рынков", — сказал Давыдов.

Он отметил, что принято считать, что таможня собирает деньги с экспорта энергоносителей и это ключевая составляющая. "Но на самом деле это давно не так. В нашей структуре платежей, если раньше, действительно, до налогового маневра две трети составляли экспортные платежи, в том числе с энергоносителей, и одну треть — импорт, то сегодня ровно наоборот: две трети — это импортные платежи, которые мы администрируем, естественно, с особой тщательностью, и одна треть — экспортные платежи", — добавил первый замглавы ведомства. В Кремле рассказали о росте расходов на социальную сферу в бюджете

По его словам, плановое задание пока не пересматривалось. "Корректировки как правило происходят, но я бы ориентировался, может быть, не только на плановое задание, но и на результаты прошлого года. Мы в этом году превысим прошлогодние показатели примерно на 40%", — сказал собеседник агентства.

Давыдов указал, что по итогам года ФТС планирует перечислить в бюджет не менее 6 триллионов рублей. "Вы знаете, прогнозы делать вещь такая неблагодарная. Видите, вот сейчас идет коронавирусная волна, и возможны какие-то осложнения, в том числе связанные с пандемическими ограничениями. Но мы прогнозируем, что не менее 6 триллионов рублей соберем в этом году", — сказал он.